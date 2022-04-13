

Кобахидзе: Важно выразить солидарность с Украиной на самом высоком уровне

13.04.2022 14:13





По словам председателя партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе, вчера от председателя Верховной Рады Украины они услышали очень интересные и полные оптимизмом послания в связи с двусторонними отношениями.



По словам Кобахидзе, все это стало основанием для решения«Грузинская мечта», чтобы Шалва Папуашвили поехал в Украину.



По словам Кобахидзе, важно выразить солидарность с Украиной на самом высоком уровне.



«Мы все были вовлечены, премьер-министр также участвовал в этих консультациях, и в конце концов мы разделили инициативу Шалвы, относительно его отъезда в Украину, основанную на различных аргументах. Естественно, мы внимательно следили за интервью с председателем украинского парламента, где услышали очень интересные и полные оптимизма послания о двусторонних отношениях. Все это легло в основу нашего решения. Для нас важно выразить солидарность с Украиной на самом высоком уровне как в отношении народа, так и с государства, и визит Шалвы Папуашвили, председателя парламента Грузии, очень важен в этом отношении. Естественно, в рамках визита будет речь о двусторонних отношениях», — заявил Кобахидзе.



В то же время Кобахидзе говорит, что положение уже изменилось и это будет не визит парламентской делегации, а визит председателя парламента в Украину.



«Визит вместе с «Партией войны» для нас не особо приемлем, положение уже изменилось. Это будет не визит парламентской делегации, а визит председателя парламента в Украину. Исходя из этого, естественно, все детали будут пересмотрены с учетом этой новой ситуации», — отметил Ираклий Кобахидзе.





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