|
|
|
Кобахидзе: Важно выразить солидарность с Украиной на самом высоком уровне
13.04.2022 14:13
По словам председателя партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе, вчера от председателя Верховной Рады Украины они услышали очень интересные и полные оптимизмом послания в связи с двусторонними отношениями.
По словам Кобахидзе, все это стало основанием для решения«Грузинская мечта», чтобы Шалва Папуашвили поехал в Украину.
По словам Кобахидзе, важно выразить солидарность с Украиной на самом высоком уровне.
«Мы все были вовлечены, премьер-министр также участвовал в этих консультациях, и в конце концов мы разделили инициативу Шалвы, относительно его отъезда в Украину, основанную на различных аргументах. Естественно, мы внимательно следили за интервью с председателем украинского парламента, где услышали очень интересные и полные оптимизма послания о двусторонних отношениях. Все это легло в основу нашего решения. Для нас важно выразить солидарность с Украиной на самом высоком уровне как в отношении народа, так и с государства, и визит Шалвы Папуашвили, председателя парламента Грузии, очень важен в этом отношении. Естественно, в рамках визита будет речь о двусторонних отношениях», — заявил Кобахидзе.
В то же время Кобахидзе говорит, что положение уже изменилось и это будет не визит парламентской делегации, а визит председателя парламента в Украину.
«Визит вместе с «Партией войны» для нас не особо приемлем, положение уже изменилось. Это будет не визит парламентской делегации, а визит председателя парламента в Украину. Исходя из этого, естественно, все детали будут пересмотрены с учетом этой новой ситуации», — отметил Ираклий Кобахидзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна