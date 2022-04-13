

Мэрия освободит от уличной торговли территорию возле станции метро «Ахметели»

13.04.2022 14:17





Мэрия Тбилиси решила взяться за территорию возле станции метро «Ахметели»: там запретят уличную торговлю, сделают обочины пригодным для пешеходов и остановок общественного транспорта. Об этом заявил сегодня на заседании правительства мэр Тбилиси Каха Каладзе.



Каладзе поручил городским службам перевести уличных торговцев на рынки, обновить старые тротуары, оборудовать переходы для пешеходов и осуществить работы по озеленению.



«В последнее время мы начали активно регулировать территорию вокруг станций метро. Первый проект был реализован на территории станции метро Варкетили, откуда уличные торговцы переместились на внутреннюю территорию рынка. Кроме того, мы убрали все незаконно размещенные ларьки», — сказал Каладзе.



Мэр Тбилиси попросил главу администрации Глданского района, главу Тбилисской городской инспекции и мажоритарного депутата Константина Зарнадзе начать переговоры с торговцами.



В то же время мэр столицы поручил вице-мэру Ираклию Бенделиани приступить к инфраструктурному обустройству территории возле метро «Театр Ахметели».



«Наш подход заключается в том, чтобы территория вокруг станций метро, входов и выходов, была максимально упорядочена. Нынешняя ситуация неприемлема ни для кого. В эти места невозможно добраться пешком или на общественном транспорте. Я также понимаю людей, которые занимаются экономической деятельностью, но они могут делать это все цивилизованно и внутри рынка, где это разрешено», — сказал мэр Тбилиси.



Аналогичный проект, по словам мэра, уже реализуется возле станции метро «Самгори», в районе рынка «Навтлуги».



Сотрудники Тбилисской муниципальной инспекции 18 февраля убрали с тротуаров самовольно установленные конструкции, предназначенные для уличной торговли возле метро «Варкетили».



Руководство близлежащего рынка предложило торговцам особые условия – их освободили от арендной платы на три месяца.



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