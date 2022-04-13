

Глава МИД Грузии посетит Чехию 13-14 апреля

13.04.2022 15:34





Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили посетит Чехию 13-14 апреля. Об этом сообщает министерство иностранных дел Грузии.



По данным ведомства, в рамках визита первый дипломат Грузии проведет встречу с министром иностранных дел Чешской Республики Яном Липавским, после чего министры иностранных дел двух стран проведут совместную пресс-конференцию.



«Илья Дарчиашвили также проведет встречу с министром по европейским делам Чешской Республики Микулашем Беком и председателем Палаты депутатов парламента Чешской Республики Маркетой Пекаровой Адамовой», — говорится в информации министерства иностранных дел.





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