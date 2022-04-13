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Швеция планирует в конце июня подать заявку на вступление в НАТО – СМИ
13.04.2022 15:40
Правительство Швеции во главе с премьер-министром Магдаленой Андерссон намерено подать заявку о вступлении страны в НАТО на мадридском саммите Альянса в конце июня. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Local.
В настоящее время государство имеет нейтральный статус.
Партия Андерссон – Социал-демократическая партия Швеции – созвала внеочередное заседание на 24 мая, где комитет правящей партии может принять окончательное решение о вступлении страны в НАТО.
В среду в Стокгольме премьер-министр Финляндии Санна Марин проведет встречу с Андерссон. Обсуждения будут сосредоточены на изменившейся ситуации в Европе. Вероятно, тема вступления в НАТО также будет обсуждаться.
BBC пишет, что Финляндия сегодня начинает дебаты, в результате которых страна может подать заявку на членство в НАТО в течение нескольких недель.
Обе страны заговорили о вступлении в НАТО после полномасштабного вторжения России в Украину.
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