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Швеция планирует в конце июня подать заявку на вступление в НАТО – СМИ


13.04.2022   15:40


Правительство Швеции во главе с премьер-министром Магдаленой Андерссон намерено подать заявку о вступлении страны в НАТО на мадридском саммите Альянса в конце июня. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Local.

В настоящее время государство имеет нейтральный статус.

Партия Андерссон – Социал-демократическая партия Швеции – созвала внеочередное заседание на 24 мая, где комитет правящей партии может принять окончательное решение о вступлении страны в НАТО.

В среду в Стокгольме премьер-министр Финляндии Санна Марин проведет встречу с Андерссон. Обсуждения будут сосредоточены на изменившейся ситуации в Европе. Вероятно, тема вступления в НАТО также будет обсуждаться.

BBC пишет, что Финляндия сегодня начинает дебаты, в результате которых страна может подать заявку на членство в НАТО в течение нескольких недель.

Обе страны заговорили о вступлении в НАТО после полномасштабного вторжения России в Украину.

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