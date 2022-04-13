

Россию и Беларусь исключили из Болонского процесса

13.04.2022 15:57





Из-за агрессии против Украины приостановлено право представительства российской федерации и беларуси в Болонском процессе. Об этом в Телеграме написал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, передает Укринформ.



"Группа сопровождения Болонского процесса приняла решение приостановить право представительства Российской Федерации и Беларуси в Болонском процессе, а также в рабочих группах, всех других структурах и рабочей программе Европейского пространства высшего образования", - написал Шкарлет.



По его словам, основой для такого решения стало соответствующее заявление, которое подписали 39 правительственных, 6 консультативных членов Болонского процесса и представители Европейского реестра по обеспечению качества высшего образования.



Ранее Европейская Комиссия прекратила участие российских государственных органов и учреждений во всех текущих грантовых соглашениях, а также соответствующие выплаты в рамках Программы ЕС Erasmus+. Также введены ограничения финансовой и нефинансовой поддержки российским государственным или подконтрольным государству организациям по программам ЕС, Евратом и странам-членам ЕС.



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