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Председатель парламента сам укомплектует парламентскую делегацию, которая отправится в Украину
13.04.2022 18:12
По заявлению председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, он сам укомплектует парламентскую делегацию, которая отправится в Украину, и она будет интерпартийной.
Как заявил Папуашвили журналистам, исходя из сложившейся в Украине обстановки, визит будет сжатым по времени и формату.
«Главное, что это будет визит председателя парламента, и значит – высокого уровня, однако, исходя из сложившейся в Украине обстановки, визит будет сжатым по времени и формату. Это будет выражением нашей солидарности на месте», - заявил Папуашвили.
Что касается того, что часть членов «Национального движения» не рассматривает визит в Украину вместе с представителями большинства, Папуашвили сказал, что «парламентарии вольны в своих визитах, и сами могут отправиться в любую страну, в том числе и в Украину».
По заявлению председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, он сам укомплектует парламентскую делегацию, которая отправится в Украину, и она будет интерпартийной.
Как заявил Папуашвили журналистам, исходя из сложившейся в Украине обстановки, визит будет сжатым по времени и формату.
«Главное, что это будет визит председателя парламента, и значит – высокого уровня, однако, исходя из сложившейся в Украине обстановки, визит будет сжатым по времени и формату. Это будет выражением нашей солидарности на месте», - заявил Папуашвили.
Что касается того, что часть членов «Национального движения» не рассматривает визит в Украину вместе с представителями большинства, Папуашвили сказал, что «парламентарии вольны в своих визитах, и сами могут отправиться в любую страну, в том числе и в Украину».
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