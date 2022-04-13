

Вашадзе призывает отправиться властям и оппозиции в Украину единой делегацией

13.04.2022 19:38





Если в делегации не будет представителей всех оппозиционных партий, тогда, как я знаю, оппозиция вообще не будет представлена, и я надеюсь, этой позиции будут придерживаться все оппозиционные партии, - заявил председатель «Стратегии Агмашенебели (Строитель)» Георгий Вашадзе.



Как отметил Вашадзе, сам он этого будет придерживаться до конца.



«Делегация должна быть единой, никаких исключений и никакого, «кого хочу, того и внесу» в состав делегации. «Грузинская мечта» не вправе этого делать. Я буду придерживаться этой позиции до конца. Надеюсь, этому будут следовать все оппозиционные партии, и не будет изменений по разным причинам. Единство принесло то, что председатель парламента решил отправиться в Бучу. Важно, чтобы осуществился парламентский визит, а не визит какой-либо партии. Мне не трудно ездить в Украину, и если в этой делегации не будут представлены все оппозиционные партии, тогда, как я знаю, оппозиция вообще не будет представлена, и я надеюсь, этой позиции будут придерживаться все оппозиционные партии», - заявил Георгий Вашадзе.



Для справки, по поводу формирования парламентской делегации с целью визита в Украину в кабинете председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили проходят консультации.



Как отметил Шалва Папуашвили, он сам укомплектует парламентскую делегацию, которая отправится в Украину, и она будет интерпартийной.



Как заявил Папуашвили журналистам, исходя из сложившейся в Украине обстановки, визит будет сжатым по времени и формату.



На вопрос, будет ли в этой делегации по одному представителю от каждой политической группы, Папуашвили сказал, что, исходя из количества состава делегации, так не получится.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



