

В Украину отправится две делегации парламента Грузии

13.04.2022 21:54





В Украину отправится две делегации парламента Грузии. Как заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили после консультаций, проведенных в его кабинете, договориться относительно одной делегации не удалось.



По имеющейся информации, в конце текущей недели в Украину отправится председатель парламента.



На данном этапе неизвестно, кто отправится с Папуашвили, однако как заявили оппозиционеры, выйдя из кабинета председателя парламента, они не будут его сопровождать.



Вместе с тем, по информации оппозиции, с целью осуществления визита в Украину будет сформирована отдельная парламентская делегация, в которую войдут представители политических групп, представленных в парламенте. По их же словам, эта делегация будет открыта и для представителей «Грузинской мечты», если они изъявят желание.



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