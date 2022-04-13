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Папуашвили: Я предложил оппозиции, чтобы и их представители были в парламентской группе
13.04.2022 21:55
Я предложил оппозиции, чтобы и их представители были в парламентской группе: три от большинства и три от оппозиции. К сожалению, оппозиция не согласилась, - заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили после консультаций с оппозиционными депутатами.
По его словам, оппозиция требовала, чтобы в делегации были представлены по одному представителю от каждой партии.
«Вы понимаете, что это увеличивало состав делегации, ее размер. Если бы было так, выходила делегация где-то из 15-20 человек. Мы туда едем от имени парламента, а не от имени представителей политических групп, поэтому жаль, что их не будет», - заявил Шалва Папуашвили.
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