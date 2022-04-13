

Капанадзе: Россия понесла большие потери, и начата скрытая мобилизация для пополнения ее подразделений

13.04.2022 21:55





Теперь уже зависит от того, какую цель поставит перед собой Россия. Взятие Киева и оккупация Украины, что было в планах изначально, уже исключается. Русские опустили планку, - заявил бывший начальник Гнештаба ВС Грузии, генерал Вахтанг Капанадзе в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс».



По его словам, Россия понесла большие потери, и начата скрытая мобилизация для пополнения ее подразделений, воюющих в Украине.



Как заявляет Вахтанг Капанадзе, перерастание российско-украинской войны в более обширный конфликт и вовлечение в него других европейских стран не ожидаем, однако, если у России возникнут трудности, к конфликту может подключиться и Беларусь.



«Для Лукашенко ценой будет то, что он сам пойдет в тюрьму. Власть в Беларуси обязательно сменится, признаки этого уже были, и тогда власти спасла Россия. Беларусь так окружена европейскими демократическими странами, что любое ослабление России отразится на ней и сменится анахронизм в лице Лукашенко», - заявил Вахтанг Капанадзе.



Вахтанг Капанадзе сказал и по поводу заявления президента Франции Эммануэля Макрона, согласно которому он будет «осторожен с такими терминами, как «геноцид», потому что эти два народа – братья».



Как заявил Капанадзе, произошедшему в Украине точную оценку даст Международный суд.



«К сожалению, в последнее время установилось так, что французско-германская позиция в отношении России более мягкая, но позиция Германии меняется, а позиция Франции остается мягкой и осторожной. Франция все-таки старается в определенной степени сохранить связи с Россией. Что касается термина «геноцид», есть Международный суд, который даст этому точное название. Видимо Макрон не знает хорошо, либо знает, но…», - заявил Капанадзе.



Вместе с тем, по его словам, если подтвердится использование химического оружия в Украине, это уже равносильно военному преступлению.



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