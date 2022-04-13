

Зеленский встретился с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии

13.04.2022 22:11





Президент Владимир Зеленский встретился с президентами Польши Анджеем Дудой, Латвии Эгилсом Левитсом, Литвы Гитанасом Науседой и Эстонии Аларом Карисом, которые находятся в нашей стране с визитом.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.



«Главы государств провели встречу в формате рабочего ланча», - рассказали в ОП.



Ожидается, что по завершении переговоров президенты пообщаются с представителями средств массовой информации.





Встреча лидеров прошла в Мариинском дворце в Киеве.



Зеленский в сообщении в Телеграме заверил, что Украина чувствует крепкую и надежную поддержку каждого.



Как сообщалось, 13 апреля президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа, Латвии Эгилс Левитс и Эстонии Алар Карис прибыли в Киев. Они посетили населенные пункты вблизи украинской столицы, где собственными глазами увидели последствия военных преступлений российских войск.



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