Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Зеленский встретился с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии


13.04.2022   22:11


Президент Владимир Зеленский встретился с президентами Польши Анджеем Дудой, Латвии Эгилсом Левитсом, Литвы Гитанасом Науседой и Эстонии Аларом Карисом, которые находятся в нашей стране с визитом.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

«Главы государств провели встречу в формате рабочего ланча», - рассказали в ОП.

Ожидается, что по завершении переговоров президенты пообщаются с представителями средств массовой информации.


Встреча лидеров прошла в Мариинском дворце в Киеве.

Зеленский в сообщении в Телеграме заверил, что Украина чувствует крепкую и надежную поддержку каждого.

Как сообщалось, 13 апреля президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа, Латвии Эгилс Левитс и Эстонии Алар Карис прибыли в Киев. Они посетили населенные пункты вблизи украинской столицы, где собственными глазами увидели последствия военных преступлений российских войск.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна