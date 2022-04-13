|
|
|
Глава МИД Грузии посетит Чехию 13-14 апреля
13.04.2022 22:13
Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили посетит Чехию 13-14 апреля.
Как сообщает министерство иностранных дел Грузии, в рамках визита Дарчиашвили проведет встречу с министром иностранных дел Чешской Республики Яном Липавским, после чего они проведут совместную пресс-конференцию.
«Илья Дарчиашвили также проведет встречу с министром по европейским делам Чешской Республики Микулашем Беком и председателем Палаты депутатов парламента Чешской Республики Маркетой Пекаровой Адамовой», — сказано в сообщении МИД Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна