

Глава МИД Грузии посетит Чехию 13-14 апреля

13.04.2022 22:13





Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили посетит Чехию 13-14 апреля.



Как сообщает министерство иностранных дел Грузии, в рамках визита Дарчиашвили проведет встречу с министром иностранных дел Чешской Республики Яном Липавским, после чего они проведут совместную пресс-конференцию.



«Илья Дарчиашвили также проведет встречу с министром по европейским делам Чешской Республики Микулашем Беком и председателем Палаты депутатов парламента Чешской Республики Маркетой Пекаровой Адамовой», — сказано в сообщении МИД Грузии.



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