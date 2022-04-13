

Президенты Польши и стран Балтии посетили Бородянку

13.04.2022 22:17





Президент Польши Анджей Дуда и президенты Эстонии Алар Карис, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс посетили Бородянку в Киевской области, сильно пострадавшую в результате российского вторжения.



Фото президентского визита опубликовала канцелярия президента Польши, сообщает "Европейская правда".



С президентами четырех стран Бородянку посетил премьер-министр Денис Шмигаль.



"Наша цель – поддержать президента Зеленского и защитников Украины в решающий для этой страны момент", – заявили в канцелярии польского президента.



Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал визит, заявив, что ужасы войны, котрорые пережила Украина, не могли совершить люди. "Существа, которые сделали это, не заслуживают этого названия. Это сознательное, целенаправленное и чрезвычайно жестокое уничтожение украинской нации", - написал он в Twitter.



Поездку четырех президентов организовала Польша, которая вместе с Украиной обеспечивала ее логистику и безопасность.



Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши прибыли в Киев в среду.



Во вторник Дуда встречался в Варшаве с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, визит которого в Киев также планировался. Но Киев дал понять, что немецкого президента в Украине не ждут.



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