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Прокурор Международного уголовного суда посетил Бучу
13.04.2022 22:18
Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, посетивший украинский город Буча, назвал Украину "местом преступления", и отметил необходимость независимого расследования.
Об этом говорится в сообщении суда в Twitter в среду, пишет "Европейская правда".
"Украина - место преступления. Мы здесь, потому что у нас есть разумные основания полагать, что здесь совершаются преступления, подпадающие под юрисдикцию суда", - заявил Карим Хан.
"Мы должны рассеять туман войны, чтобы добраться до истины. Для этого нужно независимое и беспристрастное расследование", - добавил он.
Он добавил, что группа судебно-медицинских экспертов МКС должна приступить к работе в городе.
Пресс-служба МКС в Twitter сообщила, что во время встречи в Киеве с генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой Карим Хан отметил твердое стремление правительства Украины к сотрудничеству с Международным уголовным судом по проведению независимых расследований.
2 марта Международный уголовный суд приступил к расследованию возможных преступлений, совершенных в Украине.
11 апреля в Украину прибыли специалисты из Франции, которые будут помогать украинским властям в расследовании военных преступлений, совершенных российскими военными.
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