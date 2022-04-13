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Парламент избрал Иаго Хвичиа членом Прокурорского совета
13.04.2022 22:22
На пленарном заседании 13 апреля Парламент Грузии избрал на четырехлетний срок депутата Нового политического центра — Гирчи Иаго Хвичия новым членом Прокурорского совета, состоящего из 15 членов.
Иаго Хвичия, который был избран в совет по оппозиционной квоте, получил поддержку 100 депутатов и победил трех других кандидатов от оппозиции.
На вакантную должность члена Прокурорского совета также были выдвинуты кандидатуры депутата от Единого национального движения Левана Бежашвили, депутата от Стратегии Агмашенебели Пааты Манджгаладзе и депутата от Лело Аны Нацвлишвили.
Парламент избирает одного члена Прокурорского совета по квоте оппозиции, одного по квоте большинства и двух из кандидатов, выдвинутых образовательными учреждениями и организациями гражданского общества, а одного – по представлению Министерства юстиции.
Кроме того, 8 членов совета из 15 членов избираются Конференцией прокуроров, 2 места занимают судьи судов общей юрисдикции, которых избирает Совет юстиции.
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