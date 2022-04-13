

Усупашвили: Важно, что председатель парламента Грузии посетит в Киев

13.04.2022 22:26





19:58, 13.04.2022



Важно, что председатель парламента Грузии отправится в Киев,- считает представитель фракции «Лело» парламента Грузии Давид Усупашвили.



По его словам, важно посетить Украину с визитом на высоком уровне.



«Это результат очень больших усилий со стороны оппозиции, потому что, когда спикер парламента отказался уходить, мы сказали, что все доберемся. Понятно, что это было серьезное давление на «мечту» и они были вынуждены пойти на контакт. «То, что нужно было сделать полтора месяца назад и решить путем личных контактов, происходит сегодня, это хорошо для страны, для Грузии, для Украины», — сказал Усупашвили.



По словам Давида Усупашвили, парламентская делегация прибудет в Украину позже.



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