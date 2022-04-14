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Сегодня в Грузии отмечается День родного языка
14.04.2022 10:06
Сегодня в Грузии отмечается День Родного языка. Этот день был учрежден в 1990 году в память о событиях 14 апреля 1978 года, когда в Тбилиси прошла массовая демонстрация протеста с требованием сохранения за грузинским языком статуса государственного в ГССР.
Напомним, что в 1978 году, по постановлению Верховного совета СССР, статус государственного языка в Грузии, вместо грузинского, получал русский язык. На акцию протеста на проспект Руставели 14 апреля 1978 года вышли более 100 тысяч человек. В результате статус грузинского языка, как государственного, удалось отстоять.
14 апреля День родного языка в Грузии отмечается с 1990 года.
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