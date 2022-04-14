

Науседа: Либо мы принимаем решения, которые остановят агрессора, либо уходим с должностей

14.04.2022 10:10





«Либо мы примем решения, которые остановят агрессора, либо уйдем в отставку», — заявила президент Литвы Гитанаc Науседа в Бородинке Киевской области, куда он приехал вместе с президентами Польши, Латвии и Эстонии.



Науседа отметил, что оккупантам известно, что они сделали, и и настанет время их судить.



«Трудно найти в истории другие случаи для сравнения, когда убивали и хоронили целыми семьями, когда насиловали младенцев, когда зверство было проявлено во всей ненависти. Это то, что не может совершить человек, если он не другого рода творения природы, природное недоразумение. Поэтому мы должны положить конец этой ужасной войне…



Мы либо принимаем решения, которые остановят агрессора, либо уходим с должностей. Думаю, что для цивилизованного мира приемлем только первый вариант», — сказал президент Литвы.





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