

Гарибашвили: Для грузин язык - это ценность, которую всегда бескомпромиссно защищали

14.04.2022 10:22





«Для грузин язык – это всегда бескомпромиссно защищаемая ценность, которая стала символом 14 апреля 1978 года – Днем обретения народом государственного языка при авторитарном режиме», – говорится в заявлении премьер-министра Грузии Грузия Ираклий Гарибашвили.



По словам главы правительства, долг каждого из нас — с особым уважением относиться к языку и сохранять, развивать и передавать нашим будущим поколениям это истинное сокровище.



«Язык — один из главных признаков национальной идентичности. Грузинский язык сочетает в себе самобытность Грузии, историческую память, патриотический дух и наше национальное самосознание. Для нашего народа язык – ценность, которую всегда бескомпромиссно защищали, символом чего является 14 апреля 1978 года – Днем обретения народом государственного языка при авторитарном режиме. Наша победа сохранила государственный статус не только грузинского, но и языков других республик.



В этом году День государственного языка мы отмечаем иначе. Десятилетняя программа государственного языка, утвержденная правительством Грузии, установила новые цели, необходимые для полноценного функционирования государственного языка, и условия, которые создаются для достижения этой задачи. Десятилетняя стратегия будет способствовать лучшему выполнению определенных Конституцией функций грузинского и абхазского языков, а также защите картвельских языков, исследованию и развитию языковых технологий.



Долг каждого из нас — с особым уважением относиться к языку, сохранять, развивать и передавать это истинное сокровище нашим будущим поколениям», — заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.





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