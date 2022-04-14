

Гамкрелидзе назвал вероятные сценарии пандемии коронавируса

14.04.2022 11:40





Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе назвал наиболее вероятные сценарии развития пандемии COVID-19.



«Если этот вирус еще больше ослабнет – это первый и второй сценарий. Нужно будет делать одну прививку, как в случае гриппа. Третий сценарий ВОЗ неоптимистичный. Если появится такой штамм, более агрессивный, вероятность чего сравнительно ниже, тогда возможно, что это будет уже тяжелая волна», — заявил Гамкрелидзе.



При этом сам он считает, что острая фаза эпидемии завершена и все показатели распространения инфекции снижены. Несмотря на положительные тенденции, Гамкрелидзе призывает всех к осторожности.



Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии коронавируса 11 марта 2020 года. В Грузии первый случай заражения COVID-19 был зафиксирован 26 февраля 2020 года.



По словам специалистов, сейчас иммунитет к коронавирусу имеют уже 85% населения страны. В целом с начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 652 235 случаев заражения COVID-19. Из них 1 632 194 выздоровели, 16 781 скончались.



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