

Зеленский: Жизнь должна победить войну

14.04.2022 16:19





Жизнь должна победить войну, - об этом президент Украины Владимир Зеленский написал на официальной странице в Телеграме.



Вместе с этим заявлением президент Зеленский также опубликовал эмоциональные фотографии.



«Жизнь должна победить войну. Ценности должны победить войну. Европа должна победить войну. И мы победим», – пишет Зеленский.



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