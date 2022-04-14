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Зеленский: Жизнь должна победить войну


14.04.2022   16:19


Жизнь должна победить войну, - об этом президент Украины Владимир Зеленский написал на официальной странице в Телеграме.

Вместе с этим заявлением президент Зеленский также опубликовал эмоциональные фотографии.

«Жизнь должна победить войну. Ценности должны победить войну. Европа должна победить войну. И мы победим», – пишет Зеленский.

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