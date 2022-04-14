

Глава МИД Грузии посетит Азербайджан с официальным визитом

14.04.2022 16:22





Вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили посетит Азербайджанскую Республику с двухдневным официальным визитом вместе с делегацией. Информацию распространяет пресс-служба Минэкономики.



По сообщению ведомства, грузинская делегация во главе с вице-премьером Леваном Давиташвили проведет встречи на высоком уровне с официальными лицами Азербайджана, в том числе с премьер-министром республики. Также запланированы встречи с министром экономики Азербайджанской Республики Михаилом Джаббаровым, министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым, министром цифрового развития и транспорта Рашадом Набиевым.



«В ходе встреч в Баку стороны обсудят вопросы углубления связей между двумя странами и еще более тесного сотрудничества в различных сферах», — говорится в информации министерства.





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