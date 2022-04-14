

Минздрав: В экстренных случаях некоторые виды лекарств будут отпускаться без рецепта

14.04.2022 16:28









«Каптоприл, Дексаметазон, Эпинефрин, Фуросемид, Глюкоза, Инсулин, Сальбутамол, Нифедипин, Амиокордин, Атропин, Дифенгидрамин, Глибенкламид, Метформин, Метопролол, Преднизолон, Нитроглицерин, Налоксон и другие медикаменты будут доступны для приобретения без рецепта.



Это исключение касается второй группы лекарственных средств, рецепт на которые не будет выдаваться в материальном виде (на бумаге) с 1 марта, а выписка по нему будет осуществляться только в электронном виде.



Без рецепта будут выдаваться препараты III группы, которые характеризуются менее выраженными побочными эффектами. Среди препаратов подобного типа: болеутоляющие, жаропонижающие, противопростудные, для лечения желудочно-кишечного тракта и другие», — говорится в информации Минздрава.



Список безрецептурных лекарств для неотложной помощи

«Антиаритмические, спазмолитические, антигипертензивные, противоаллергические, против анафилактического шока, мочегонные, противодиабетические, гипогликемические, а также средства от бронхиальной астмы и стенокардии в экстренных случаях будут отпускаться без рецепта», — заявляют в Министерстве здравоохранения Грузии.«Каптоприл, Дексаметазон, Эпинефрин, Фуросемид, Глюкоза, Инсулин, Сальбутамол, Нифедипин, Амиокордин, Атропин, Дифенгидрамин, Глибенкламид, Метформин, Метопролол, Преднизолон, Нитроглицерин, Налоксон и другие медикаменты будут доступны для приобретения без рецепта.Это исключение касается второй группы лекарственных средств, рецепт на которые не будет выдаваться в материальном виде (на бумаге) с 1 марта, а выписка по нему будет осуществляться только в электронном виде.Без рецепта будут выдаваться препараты III группы, которые характеризуются менее выраженными побочными эффектами. Среди препаратов подобного типа: болеутоляющие, жаропонижающие, противопростудные, для лечения желудочно-кишечного тракта и другие», — говорится в информации Минздрава.Список безрецептурных лекарств для неотложной помощи смотрите здесь



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