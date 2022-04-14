

Молдова запретила георгиевские ленты и символы V и Z

14.04.2022 17:48





Парламент Молдовы в окончательном, третьем чтении проголосовал за запрет на использование георгиевской ленты, а также символов V и Z, которыми пользуются войска рф в войне с Украиной, сообщает TV8.md.



Инициативу поддержали 53 депутата от правящей партии “Действие и солидарность” (ПДС). Оппозиция выступила против этого законопроекта и пикетировала трибуну парламента.



Таким образом, в Молдове запрещается использование черно-оранжевых лент и флагов, а также букв V и Z и символов, которые ассоциируются с российско-украинской войной.



В случае нарушения физическим лицам грозят штрафы до 9 тыс. леев (14 350 грн), а юридическим - до 18 тыс. леев (28 700 грн).



Парламент Молдовы 7 апреля проголосовал во втором чтении за законопроект о запрете использовать георгиевскую ленту, а также символы Z и V, которые российские войска используют во время вторжения в Украину.



24 февраля российская федерация начала новый этап войны против Украины. Захватчики обстреливают и бомбят мирные города и села Украины, пытают и убивают мирное население.



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