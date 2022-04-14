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Верховная Рада Украины признала действия России геноцидом
14.04.2022 20:16
Верховная Рада признала действия Российской Федерации в Украине геноцидом украинского народа. Об этом в Twitter написал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
За постановление «О совершении Российской Федерацией геноцида в Украине» проголосовали 365 депутатов.
Кроме того, Верховная Рада также призвала международное сообщество осудить военные преступления и преступления против человечности, которые совершают российские оккупанты в Украине.
Напомним, президент США Джо Байден, как и его предшественник Дональд Трамп, назвал действия России в Украине геноцидом.
Вторжение России в Украину геноцидом также назвали премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Колумбии Иван Дуке.
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