

Верховная Рада Украины признала действия России геноцидом

14.04.2022 20:16





Верховная Рада признала действия Российской Федерации в Украине геноцидом украинского народа. Об этом в Twitter написал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.



За постановление «О совершении Российской Федерацией геноцида в Украине» проголосовали 365 депутатов.



Кроме того, Верховная Рада также призвала международное сообщество осудить военные преступления и преступления против человечности, которые совершают российские оккупанты в Украине.



Напомним, президент США Джо Байден, как и его предшественник Дональд Трамп, назвал действия России в Украине геноцидом.



Вторжение России в Украину геноцидом также назвали премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Колумбии Иван Дуке.



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