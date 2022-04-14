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По предварительной информации, в Украину отправится делегация из восьми депутатов


14.04.2022   20:16


По предварительной информации, в Украину отправится делегация, состоящая из восьми депутатов. Ее возглавит председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Вместе с ним в Киеве поедут три вице-спикера: Давид Сергеенко, Арчил Талаквадзе и Леван Иоселиани, а также депутаты от различных политических групп: Вахтанг Мегрелишвили, Анна Нацвлишвили, Хатуна Самнидзе и Георгий Ходжеванишвили.

Время отъезда пока не уточнено. Парламентская делегация отправится в Украину 15 или 16 апреля.

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