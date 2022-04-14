

Нацвлишвили: Мы слушаем галлюцинации Кобахидзе, им везде мерещится революция

14.04.2022 20:17





Мы должны были слушать, как готовят ответы на опросник ЕС, где тут роль парламента, вместо этого слушаем галлюцинации Кобахидзе, им везде мерещится революция, им кажется, что мы крутим и переворачиваем, - так депутат «Лело» Анна Нацвлишвили отвечает на заявления правящей команды о собрании оппозиции в Бакуриани и намечивании планов государственного переворота.



По ее словам, этой темой правящая команда пытается перевести внимание с некоторых вопросов.



«Тот факт, что эта тема оказалась в повестке дня медиа, означает, что Ираклий Кобахидзе достиг цели. Нет более важного вопроса, чем евроинтеграция, должны быть слышны вопросы в этом направлении, и мы должны получать ответы о том, какова стратегия государственных ведомств, как готовят ответы, где тут роль парламента, роль правительства. Вместо этого мы должны слушать галлюцинации Кобахидзе. Я не собираюсь серьезно комментировать этот вопрос. Они в тяжелом эмоциональном состоянии, когда повсюду мерещится революция, им кажется, что мы крутим и переворачиваем», - сказала Нацвлишвили.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



