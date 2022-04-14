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У офиса «Альт-Инфо» в Батуми и у основанного ими «Консервативного движения в Озургети» были стычки
14.04.2022 20:19
Руководитель организации «Альтернатива» Хатуна Беридзе, пришла к офису и облила дверь здания краской. По ее словам, российским офисам в Грузии не место.
«Мы не будем давать российским офисам возможность работать в Грузии. Это продажные и предатели. Пусть скажут нам, за сколько продают Родину и мы соберем им деньги. Пока я жива, Я буду бороться с ними», — заявила Хатуна Беридзе.
В свою очередь, представитель «Альт-Инфо» Гога Кадидзе потребовал представить документ, подтверждающий, что они финансируются Россией.
«Они не могут учить нас, как себя вести, это не вписывается в свободу выражения мнений. Пусть покажут мне хоть один документ, подтверждающий, что меня финансирует Россия. Я тоже считаю, что в Украине идет война, войну начала Россия, и это отвратительно, они хотят, чтобы война началась и у нас», — заявил Гога Кадидзе.
Шум и противостояние были и на улице Такаишвили в Озургети, где расположен офис политической партии «Консервативное движение», основанной командой «Альт-Инфо».
Граждане собрались перед офисом и назвали представителей «Консервативного движения» пророссийской силой и предателями, что привело к конфронтации.
«Российские партии не будут доминировать как в Гурии, так и в Грузии в целом. Акции будут продолжаться до тех пор, пока этот офис не будет закрыт. Давайте пойдем ко всем таким офисам и будем протестовать», — заявили участники акции.
На месте были мобилизованы правоохранители.
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