

Кобахидзе: Кто не подрывает государство, будет включен в заполнение опросника

14.04.2022 20:23





Те, кто ходят и подрывают государство, не должны быть включены в заполнение опросника ЕС, те, кто не ходят и не подрывают государство, естественно, будут включены в заполнение опросника, - заявил журналистам председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.



По его словам, будут ли обнародованы опросник и ответы - об этом Грузия должна договориться с Евросоюзом.



«Процитирую Саломе Зурабишвили, «они ходят и подрывают». Те, кто ходят и подрывают, не должны быть включены в заполнение опросника ЕС. Те, кто не ходят и не подрывают государство, естественно, будут участвовать в заполнении опросника. Что касается включенности власти, она будет очень широкой и, исходя из этого, мы все разделим ответственность за документ. Что касается обнародования, то это решение может быть принято на основании консультаций с ЕС. Мы не знаем точно, каков стандарт в данном случае. У нас нет никаких проблем с точки зрения прозрачности.



В заполнении этого опросника, в целом, может включиться любой субъект, который не подрывает государство. Мы можем подключить любого субъекта, который не действует с антигосударственными намерениями и заинтересован в интеграции Грузии в Евросоюз», - сказал Кобахидзе.



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