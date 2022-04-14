

Талаквадзе:Вместе со спикером парламента будут три представителя парламентского большинства

14.04.2022 20:24





Мы не собираемся торговать квотами, количеством, номерами или цветами плакатов по такому вопросу, как выражение соболезнований Украине, наша поддержка и наш визит, - заявил журналистам вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе.



По его словам, вместе со спикером парламента будут три представителя парламентского большинства, что касается оппозиции, то это зависит от них и станет известно к концу дня.



«Подготовка к визиту уже началась, мы работаем с украинской стороной, чтобы организован был весь визит, включая запланированные встречи. Я уверен, что этот визит еще больше способствовать отношениям наших парламентов, и в то же время мы от имени парламента Грузии выразим соболезнования Украине и еще раз зафиксируем нашу политическую поддержку, на этот раз в Украине. Что касается состава делегации, то это вопрос достоинства нашей страны, поэтому мы не собираемся вступать в споры, торг, детали, кто должен ехать, а кто нет. Председатель парламента продемонстрировал очень достойную позицию на встрече, где предложил оппозиции принять участие в составе делегации. Я надеюсь, что прежде чем мы отправимся, оппозиция сформулирует свое решение так, чтобы это не нанесло ущерб стране и, прежде всего, им. В любом случае мы поедем, выразим соболезнования нашим украинским друзьям и зафиксируем поддержку. Вместе с председателем парламента будут три представителя парламентского большинства, что касается оппозиции, то это зависит от них и будет известно к концу дня. Мы не собираемся торговать квотами, количествами, номерами или цветами плакатов по таким вопросам, как выражение соболезнований Украине, наша поддержка и наш визит. Председатель парламента выразил очень достойную позицию на вчерашней встрече, и она остается в силе в достойном виде и сегодня. Он предложил оппозиции принять участие в делегации», - сказал Талаквадзе.



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