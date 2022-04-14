

Кобахидзе: Цель «Национального движения» - вовлечь Грузию в военный конфликт

14.04.2022 20:24





Очень хорошо, что в этом визите не будет представителя «Нацдвижения» — «Нацдвижение» осталось в одиночестве — «партия войны», разумеется, должна быть за бортом, и они остались за бортом, — заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, откликнувшись на решение «Национального движения» о том, что они не отправятся в Украину вместе с парламентской делегацией во главе с Шалвой Папуашвили.



По его словам, цель «Национального движения» - вовлечь Грузию в военный конфликт.



«Думаю, делегация сложилась идеально, идеально то, что этот визит многопартийный и, соответственно, солидарность украинскому народу будет выражена в многопартийной форме, и в то же время очень хорошо, что в этом визите не будет представителя «Нацдвижения». Это очень логично, существенно и символично. «Национальное движение», которое является «партией войны», разумеется, не должно быть представлено вместе с «Грузинской мечтой», вместе с председателем парламента - это абсолютно логично, «Нацдвижение» осталось в одиночестве. Все политические группы едут в Украину вместе с «Грузинской мечтой», с Шалвой Папуашвили. Еще раз произошла люстрация всего – «партия войны», разумеется, должна быть за бортом, и они остались за бортом, это очень символично и хорошо. Их ключевой интерес, чтобы Грузия стала вторым фронтом, и их поездка вместе с делегацией противоречила бы этому. Они хотят продолжить ту риторику и действия, целью которых является втягивание Грузии в военный конфликт, исходя из этого, в их интересы уже не входила поездка в Украину в рамках этого визита. Соответственно, это популизм и их интерес, каким-то образом вовлечь Грузию в военный конфликт», — сказал Кобахидзе.



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