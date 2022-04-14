

Усупашвили: Мы едем в Украину с делегацией во главе с председателем парламента

14.04.2022 20:28





«Мы не едем в Украину вместе с «Мечтой», мы едем от имени делегации парламента Грузии, которую возглавляет председатель парламента, вместе с представленными политическими силами. Мы спорим с «Мечтой» внутри страны, а за пределами страны должны представлять государство вместе, это азы государственной жизни», — заявил один из лидеров партии «Лело для Грузии» Давид Усупашвили, говоря о поездке парламентской делегации в Украину.



По информации Усупашвили, предположительно, сегодня они примут решение, кто будет представлен в делегации от «Лело». По его словам, у председателя парламента Шалвы Папуашвили изначально была неправильная позиция, когда он связал тему поездки в Украину с неулаженными вопросами, но его сегодняшняя позиция верна.



«С первого дня российской агрессии в Украине «Лело» остается сторонником того, что Грузия должна единой и мобилизованной встретить опасность, которая угрожает и нам. Идущая война в Украине является важнейшим вопросом для будущего Грузии. С первого же дня мы обратились к председателю парламента с просьбой провести внеочередное заседание и зафиксировать общую позицию. Мы остаемся на этой позиции и сегодня, поэтому «Лело» будет активно включено во все визиты и общение. Предположительно, сегодня мы определимся, кто будет в делегации от «Лело». Неделю назад у председателя парламента Грузии была неправильная позиция, когда он связал тему поездки в Украину с неулаженными вопросами, сложившимися в наших отношениях. Его сегодняшняя позиция верна, когда он говорит, что едет в Украину и имел общение с председателем Рады», — отметил Давид Усупашвили.



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