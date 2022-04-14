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Хуберт Книрш: Мы убеждены и знаем, что Грузия осуществляет международные санкции
14.04.2022 20:30
«Мы убеждены и знаем, что Грузия осуществляет международные санкции, невозможно обойти международные санкции через Грузию», — заявил посол Германии в Грузии Хуберт Книрш в интервью Первому каналу Грузии.
«У нас были беседы с правительством Грузии, мы слушали публичные выступления и встречались с ними напрямую. Мы убеждены и знаем, что Грузия осуществляет международные санкции, невозможно обойти международные санкции через Грузию. Это очень важно, и мы продолжим совместную работу в этом направлении.
Мы также видим, что Грузия поддерживает позиции других стран. В мировом сообществе в ООН Грузия является одной из стран, работающих с нами над укреплением международного консенсуса по защите Украины и защите территориальной целостности Украины», — заявил посол.
По словам Книрша, происходящее на Украине представляет угрозу не только для Украины, но и для мира и безопасности Европы.
«Мы видим те действия, которые осуществляются в Украине, и это не только угроза для Украины, но и угроза для мира и безопасности Европы. Крайне важно, чтобы Украина оставалась сильной и получала необходимую помощь от международного сообщества. Каждый день я вижу, как ООН, НАТО, ЕС обсуждают пути поддержки Украины. Германия передает оружие Украине, такого мы еще не делали. Санкции против России с каждым днем становятся все сильнее», — заявил посол США в Грузии.
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