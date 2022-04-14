

Парламент Грузии утвердил поправки, позволяющие жаловаться в суд на президента

14.04.2022 20:30





Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил изменения в закон «О Конституционном суде», предполагающие возможность обжаловать в высшем суде страны действия или бездействия президента Грузии, Генпрокурора или правительства.



За проект проголосовали 83 депутата против шести.



Инициатива об изменении законодательства принадлежит правящей партии «Грузинская мечта», которая недавно не смогла обжаловать в Конституционном суде действия президента Грузии Саломе Зурабишвили во время назначения послов.



Согласно поправкам, соответствующий орган имеет право внести конституционный иск против президента, парламента, правительства, Высшего совета юстиции, Генпрокурора, совета Нацбанка, Генерального аудитора, Народного защитника или верховного совета автономной республики если он посчитает, что принятием/изданием правового акта или осуществленным/не осуществленным действием полностью или частично были нарушены его конституционные права.



В этом случае суд устанавливает соответствие действия /бездействия с конституцией Грузии и признает изданный акт или действие противоречащим конституции.



Вокруг вопроса назначения послов в Грузии возник законодательный тупик. Согласно конституции, назначение послов — прерогатива президента Грузии. Однако в правящей партии считают, что президент должна просто символически подписывать назначения, так как определение внешнеполитического курса и отбор кандидатов – компетенция правительства.



Представители «Грузинской мечты» хотели обратиться с этим вопросом в Конституционный суд, однако по закону в нем нельзя оспорить действие или бездействие президента, а лишь изданный им нормативный акт.



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