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В Тбилиси «похоронили» Путина
14.04.2022 20:33
Либертарианская партия «Гирчи – Больше свободы» устроила символическое прощание с Владимиром Путиным. Видео прощания с президентом России появилось на страничке движения в соцсети Facebook.
На кадрах под «Похоронный марш» Шопена катафалк с портретом Путина и гвоздиками на лобовом стекле проехался по улицам Тбилиси. В завершение траурной процессии герой ролика вытаскивает из машины модель скелета человека и выбрасывает его вместе с портретом и цветами в мусорный бак.
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