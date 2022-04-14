

Грузинская парламентская делегация отправится в Киев без депутатов от «Национального движения»

14.04.2022 20:33





В состав парламентской делегации, которая отправится в Украину, войдут представители всех политических групп, за исключением самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение». Так закончились переговоры между правящей партией и оппозицией.



Накануне после телефонного разговора спикеров двух стран стало известно, что председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в ближайшие дни посетит Украину. Во время разговора председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук поблагодарил Грузию за поддержку Украины, помощь и внимание к украинским гражданам в Грузии.



Депутаты от фракции «Единое национальное движение» сегодня подтвердили, что не примут участие в поездке парламентской делегации Грузии в Украину.



По словам председателя фракции ЕНД Хатии Деканоидзе, которая ранее возглавляла Национальную полицию Украины, в партии не считают целесообразным свое участие в одной делегации с правящей партией.



«Наша позиция заключается в том, что если делегация оппозиции решит отправиться в Украину, а это планируется, то мы будем в составе этой делегации. Ехать в одной делегации с «Грузинской мечтой» — неправильно.



Представители «Национального движения» уже были в Киеве, я была в Киеве, и этот визит был очень важен как для Рады, так и для администрации президента», сказала Деканоидзе.



Вместе с тем она признала, что «внутренние разборки, связанные с поездкой в Украину, действительно ставят нас в очень неловкое положение перед нашими украинскими коллегами».



Деканоидзе заявила, что рада решению спикера парламента Шалвы Папуашвили все же отправиться в Киев, хотя раньше визит ставился под сомнение. При этом она считает, что этот визит в действительности не изменит позицию властей Грузии.



Между тем председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе считает «логичным и символичным», что ЕНД, которую власти называют «партией войны», не будет представлена в одной делегации с «Грузинской мечтой» во время визита спикера парламента Грузии.



«Думаю, что все складывается идеально … Безусловно, идеально то, что этот визит многопартийный и солидарность украинскому народу будет выражена в многопартийной форме. И в то же время очень хорошо, что представителя «Нацдвижения» не будет в этом визите», — заявил Кобахидзе на брифинге.



«Все политические группы едут на Украину вместе с «Грузинской мечтой» и с одним из лидеров – Шалвой Папуашвили. Партия войны должна быть за бортом, и она остались за боротом», — отметил Кобахидзе.



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