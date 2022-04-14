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Грузинская парламентская делегация отправится в Киев без депутатов от «Национального движения»
14.04.2022 20:33
В состав парламентской делегации, которая отправится в Украину, войдут представители всех политических групп, за исключением самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение». Так закончились переговоры между правящей партией и оппозицией.
Накануне после телефонного разговора спикеров двух стран стало известно, что председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в ближайшие дни посетит Украину. Во время разговора председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук поблагодарил Грузию за поддержку Украины, помощь и внимание к украинским гражданам в Грузии.
Депутаты от фракции «Единое национальное движение» сегодня подтвердили, что не примут участие в поездке парламентской делегации Грузии в Украину.
По словам председателя фракции ЕНД Хатии Деканоидзе, которая ранее возглавляла Национальную полицию Украины, в партии не считают целесообразным свое участие в одной делегации с правящей партией.
«Наша позиция заключается в том, что если делегация оппозиции решит отправиться в Украину, а это планируется, то мы будем в составе этой делегации. Ехать в одной делегации с «Грузинской мечтой» — неправильно.
Представители «Национального движения» уже были в Киеве, я была в Киеве, и этот визит был очень важен как для Рады, так и для администрации президента», сказала Деканоидзе.
Вместе с тем она признала, что «внутренние разборки, связанные с поездкой в Украину, действительно ставят нас в очень неловкое положение перед нашими украинскими коллегами».
Деканоидзе заявила, что рада решению спикера парламента Шалвы Папуашвили все же отправиться в Киев, хотя раньше визит ставился под сомнение. При этом она считает, что этот визит в действительности не изменит позицию властей Грузии.
Между тем председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе считает «логичным и символичным», что ЕНД, которую власти называют «партией войны», не будет представлена в одной делегации с «Грузинской мечтой» во время визита спикера парламента Грузии.
«Думаю, что все складывается идеально … Безусловно, идеально то, что этот визит многопартийный и солидарность украинскому народу будет выражена в многопартийной форме. И в то же время очень хорошо, что представителя «Нацдвижения» не будет в этом визите», — заявил Кобахидзе на брифинге.
«Все политические группы едут на Украину вместе с «Грузинской мечтой» и с одним из лидеров – Шалвой Папуашвили. Партия войны должна быть за бортом, и она остались за боротом», — отметил Кобахидзе.
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