Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузинская парламентская делегация отправится в Киев без депутатов от «Национального движения»


14.04.2022   20:33


В состав парламентской делегации, которая отправится в Украину, войдут представители всех политических групп, за исключением самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение». Так закончились переговоры между правящей партией и оппозицией.

Накануне после телефонного разговора спикеров двух стран стало известно, что председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в ближайшие дни посетит Украину. Во время разговора председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук поблагодарил Грузию за поддержку Украины, помощь и внимание к украинским гражданам в Грузии.

Депутаты от фракции «Единое национальное движение» сегодня подтвердили, что не примут участие в поездке парламентской делегации Грузии в Украину.

По словам председателя фракции ЕНД Хатии Деканоидзе, которая ранее возглавляла Национальную полицию Украины, в партии не считают целесообразным свое участие в одной делегации с правящей партией.

«Наша позиция заключается в том, что если делегация оппозиции решит отправиться в Украину, а это планируется, то мы будем в составе этой делегации. Ехать в одной делегации с «Грузинской мечтой» — неправильно.

Представители «Национального движения» уже были в Киеве, я была в Киеве, и этот визит был очень важен как для Рады, так и для администрации президента», сказала Деканоидзе.

Вместе с тем она признала, что «внутренние разборки, связанные с поездкой в Украину, действительно ставят нас в очень неловкое положение перед нашими украинскими коллегами».

Деканоидзе заявила, что рада решению спикера парламента Шалвы Папуашвили все же отправиться в Киев, хотя раньше визит ставился под сомнение. При этом она считает, что этот визит в действительности не изменит позицию властей Грузии.

Между тем председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе считает «логичным и символичным», что ЕНД, которую власти называют «партией войны», не будет представлена в одной делегации с «Грузинской мечтой» во время визита спикера парламента Грузии.

«Думаю, что все складывается идеально … Безусловно, идеально то, что этот визит многопартийный и солидарность украинскому народу будет выражена в многопартийной форме. И в то же время очень хорошо, что представителя «Нацдвижения» не будет в этом визите», — заявил Кобахидзе на брифинге.

«Все политические группы едут на Украину вместе с «Грузинской мечтой» и с одним из лидеров – Шалвой Папуашвили. Партия войны должна быть за бортом, и она остались за боротом», — отметил Кобахидзе.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна