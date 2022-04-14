

Эстония просит Великобританию разместить в стране больше войск для сдерживания России

14.04.2022 20:37





Сотни британских солдат могут дополнительно отправиться на границу с Россией после того, как Эстония обратилась к НАТО с просьбой удвоить количество военнослужащих, дислоцированных в странах Балтии.



Об этом пишет The Times, сообщает "Европейская правда".



В Эстонии сейчас находятся 1650 британских солдат, 850 из которых развернуты с тех пор, как Россия вторглась в Украину.



Британия возглавляет боевую группу НАТО, в которую также входят военные из Франции и Дании. Арсенал батальона включает в себя боевые танки Challenger 2, бронетехнику Warrior и артиллерию.



Королевский танковый полк, который должен завершить свой тур по Эстонии в начале этого года, остался в стране, благодаря чему общее количество международных войск НАТО, базирующихся на военной базе в Тапе, достигло более 2000 человек.



Кусти Салм, постоянный секретарь министерства обороны Эстонии, сказал, что вторжение в Украину доказало, что президент Путин намерен вернуть территории бывшего Советского Союза.



Выступая в министерстве обороны Эстонии, он охарактеризовал Путина как "убийцу исторического уровня" и сказал, что присутствие НАТО в Эстонии необходимо увеличить.



"Намерение России всегда было понятным. Они никогда не делали тайны из того, что планируют. Они никогда не скрывали свои военные учения. Они планируют вторгнуться в нашу страну", - сказал Салм.



Он сказал, что признателен Британии за то, что она уже удвоила численность своих войск в Эстонии, но добавил: "Каждый всегда может сделать больше".



Военные базы в Эстонии, Литве, Латвии и Польше размещают войска НАТО на ротационной основе, а после российского вторжения в НАТО решили создать боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.



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