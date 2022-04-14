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Грузинский доброволец: мы отравились веществом зарин
14.04.2022 20:38
Воюющие в Украине грузинские добровольцы могли быть отравлены запрещенным химическим веществом зарин. Об этом на своей страничке в соцсети Facebook написал один из бойцов Надим Хмаладзе.
«Короче, сегодня нам сказали, что мы отравились химическим веществом зарин вместе с какой-то неизвестной примесью, психостимулятором, соединение которого не удается установить».
О том, что шестеро добровольцев были помещены в военный госпиталь с симптомами химического отравления, Хмаладзе сообщил в начале апреля.
Отметим, что зарин – это фосфорорганическое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. В 1993 году в Париже 162 государства-участника ООН подписали Конвенцию о химическом оружии, запрещающую производство и накопление отравляющих веществ, в том числе зарина. Россия утверждает, что в 2017 году уничтожила все свои запасы этого вещества.
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