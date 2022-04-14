

Дарчиашвили: Правительство активно начало работу над анкетой по членству в ЕС

14.04.2022 20:43





По словам министра иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили, к работе над анкетой по членству в ЕС правительство Грузии приступило на следующий же день после ее передачи.



Министр отметил, главный интерес заключается в том, чтобы Грузия как можно скорее представила заполненную анкету европейским партнерам.



«Как мы сказали в Люксембурге, правительство Грузии, все вовлеченные ведомства должны были начать работать над этой анкетой со следующего дня. На второй день заместитель министра иностранных дел провел первую рабочую встречу с соответствующими ведомствами. Анкетой поделились с нашими коллегами-ведомствами, и правительство Грузии активно приступило к работе над анкетой.



Что касается дат, то, как я уже сказал, наш главный интерес заключается в том, чтобы Грузия как можно скорее представила анкету нашим европейским партнерам. Мы все мотивированы, чтобы заполнить анкету вовремя и своевременно отправить ее нашим партнерам. Наша цель — как можно скорее завершить работу над этим документом и поделиться им с нашими партнерами», — заявил Илья Дарчиашвили.



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