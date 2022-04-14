

«Национальное движение» не поедет в Украину вместе с парламентской делегацией под руководством Шалвы Папуашвили

14.04.2022 20:43





Члены фракции «Национальное движение» не примут участие в делегации, которая под руководством Шалвы Папуашвили отправится в Украину. Об этом журналистам сообщила председатель фракции Хатия Деканоидзе.



Как она отметила, планируется визит в Украину еще одной делегации, где они будут представлены, и в таком случае они не считают целесообразным ехать с «Грузинской мечтой» после ответного письма Шалвы Папуашвили, направленного Стефанчуку.



«Внутренние раздоры в связи с поездкой в Украину действительно очень неловки перед нашими украинскими коллегами. Я думаю, когда страна находится в такой тяжелой борьбе, мы должны были подойти к вопросу по-другому, моя позиция и позиция фракции не изменилась. «Национальное движение» было в Киеве, я была в Киеве, и этот визит в Раду был очень важным, как и в администрацию президента. Наша позиция, что если оппозиционная делегация решит поехать в Украину, и это также планируется, мы будем частью этой делегации. В данном случае не уместно ехать и участвовать в составе делегации вместе с «Грузинской мечтой», потому что я думаю, что после письма Шалвы Папуашвили, направленного Сетфанчуку, примечательно то, что это не изменит их отношения. Мне не нужно чье-то приглашение, чтобы поехать в Украину, для меня Украина это не то, в какой делегации я буду, Украина гораздо больше, чем какое-либо противостояние, даже внутри оппозиции. У нас была позиция, что оппозиция должна была поехать. Прискорбным было решение Шалвы Папуашвили не ехать и не выражать соболезнования. Я рада, что это решение изменилось, это хорошо. Хорошо будет тем, кто не был в Киеве, приехать туда. Для меня это гораздо более иной вопрос, я призываю всех принять этот вопрос спокойно и достойно. Хорошо, что Папуашвили едет, однако письмо, которое он отправил Стефанчуку, было позорным. Хорошо, что едут, но в этой делегации не будет представителей нашей фракции. Разумеется, я много раз побываю в Киеве», - сказала Деканоидзе.



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