

Министр иностранных дел Чехии: Грузия является частью Европы, и мы поддерживаем Грузию в ЕС

14.04.2022 20:45





По словам министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, существует возможность для дальнейшего укрепления экономического сотрудничества между Грузией и Чехией, а также большой потенциал для дальнейших инвестиций, а также товарооборота.



Об этом Ян Липавский рассказал на пресс-конференции с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили, который находится с официальным визитом в Чехии.



Министр иностранных дел Чехии отметил, что Грузия является частью Европы и они поддерживает Грузию в Евросоюзе.



«Конечно, это также создает некоторые обязательства, и я заверил министра, что мы полностью уважаем наших партнеров, несмотря на то, что могут быть разные мнения, мы их полностью уважаем. И, наконец, что также очень важно, министерство иностранных дел осудило т.н. выборы, состоявшиеся в Южной Осетии и мы полностью поддерживаем территориальную целостность Грузии и полностью поддерживаем Грузию, осуждаем действия России в Абхазии и Южной Осетии», — заявил Ян Липавский.



В то же время, по словам Яна Липавского, они сделают все, чтобы помочь Ассоциированному трио максимально приблизиться к ЕС.



«ЕС — это единство, есть дискуссии между традиционными странами и новыми членами. Это связано с политическими дебатами, и во время чешского председательства мы сделаем все возможное, потому что мы хотим, чтобы Грузия была в Евросоюзе, когда по этому вопросу будет единство. До этого нам нужно поработать над этим, и, естественно, мы поможем Грузии», — заявил министр иностранных дел Чехии.



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