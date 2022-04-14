

Кобахидзе: «Национального движения» не будет присутствовать во время этого визита

14.04.2022 20:49





По заявлению председателя партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе, вчера «Единое национальное движение» попыталось сорвать совместный визит в Украину.



По его словам, делегация была организована идеально, так как солидарность с украинским народом будет выражена многопартийно, и в то же время хорошо, что в визите не примет участие представитель «Национального движения».



«Что касается визита, я думаю, что все идеально складывается. Между прочим, вчера была попытка сорвать совместный визит с их стороны, попытка сорвать визит в такой форме. Вы знаете, какое у нас вчера было предложение — по одному представителю от каждой политической группы. После этого раскрылось их настоящее желание и, в принципе, делегация складывается идеально, «партия войны» должна быть за бортом, и они остались за бортом. Конечно, идеально, когда этот визит будет многопартийным, поэтому солидарность с украинским народом будет выражена многопартийно, в то же время очень хорошо, что представитель «Национального движения» не будет присутствовать во время этого визита. Это очень логично, многозначительно и символично. «Национальное движение», то есть «партия войны», не должно быть представлено в этом визите вместе с «Грузинской мечтой», вместе с председателем парламента. Это абсолютно логично», — сказал Кобахидзе.



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