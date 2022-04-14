Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе: «Национального движения» не будет присутствовать во время этого визита


14.04.2022   20:49


По заявлению председателя партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе, вчера «Единое национальное движение» попыталось сорвать совместный визит в Украину.

По его словам, делегация была организована идеально, так как солидарность с украинским народом будет выражена многопартийно, и в то же время хорошо, что в визите не примет участие представитель «Национального движения».

«Что касается визита, я думаю, что все идеально складывается. Между прочим, вчера была попытка сорвать совместный визит с их стороны, попытка сорвать визит в такой форме. Вы знаете, какое у нас вчера было предложение — по одному представителю от каждой политической группы. После этого раскрылось их настоящее желание и, в принципе, делегация складывается идеально, «партия войны» должна быть за бортом, и они остались за бортом. Конечно, идеально, когда этот визит будет многопартийным, поэтому солидарность с украинским народом будет выражена многопартийно, в то же время очень хорошо, что представитель «Национального движения» не будет присутствовать во время этого визита. Это очень логично, многозначительно и символично. «Национальное движение», то есть «партия войны», не должно быть представлено в этом визите вместе с «Грузинской мечтой», вместе с председателем парламента. Это абсолютно логично», — сказал Кобахидзе.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна