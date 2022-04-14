

С начала полномасштабного вторжения РФ погибли 1964 мирных жителя Украины

14.04.2022 21:18





Управление Верховного комиссара ООН по правам человека на 14 апреля зафиксировало 1 964 случая гибели и 2 613 случаев ранений среди гражданского населения Украины в результате полномасштабного вторжения Росси, этом сообщает УВКПЧ.



По данным ООН, среди убитых - 507 мужчин, 319 женщин, 34 девочки и 55 мальчиков, а также 72 ребенка и 977 взрослых, пол которых пока неизвестен.



Отмечается, что ранены 304 мужчины, 222 женщины, 53 девочки и 55 мальчиков, а также 144 ребенка и 1 835 взрослых, пол которых пока неизвестен.



Большинство смертей и ранений вызвано применением боеприпасов и взрывчатых веществ с большой площадью поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары.



В УВКПЧ считают, что фактические цифры жертв значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается, а многие отчеты все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя и Волновахи Донецкой области, Изюма в Харьковской области, Северодонецка и Рубежного Луганской области, Тростянца в Сумской области, где сообщают о многочисленных жертвах среди мирного населения. Эти данные дополнительно подтверждаются и не включены в статистику.



Как сообщалось, по данным Офиса Генерального прокурора, по состоянию на утро 13 апреля в результате полномасштабного вооруженного вторжения России в Украине пострадали 540 детей, в том числе 191 ребенок погиб и более 349 получили ранения разной степени тяжести.



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