

США не собираются возвращать российским олигархам арестованные активы

14.04.2022 21:22

The Moscow Times



США не собираются возвращать российским бизнесменам их арестованные из-за санкций активы, даже после окончания войны РФ с Украиной. Об этом сказал помощник президента страны по национальной безопасности Джейк Салливан.



Наша цель заключается не в том, чтобы возвращать их. Наша цель - в том, чтобы найти им применение получше.

При этом Салливан отказался приводить какие-либо подробности. По его словам, сейчас вокруг этого вопроса «имеет место определенный политический процесс». «Но будьте уверены, что наша цель не в том, чтобы подержать эти активы у себя некоторое время, а потом отдать назад», — подчеркнул он.



Салливан также сообщил, что США готовят новые меры по пресечению уклонения России от санкций. По его словам, в ближайшие дни они сосредоточатся на выявлении ухода от налогов. Данные по этому поводу представят в течение двух недель.



24 марта США ввели очередные санкции против представителей российских властей. Под ограничения попали 328 депутатов Госдумы. Вашингтон посчитал, что они поддержали действия, «направленные на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины» путем признания независимости Донецкой и Луганской народных республик.



В апреле США ввели санкции против премьер-министра Михаила Мишустина, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, совершеннолетних детей президента России Владимира Путина, а также жены и дочери главы МИД РФ Сергея Лаврова. Путин, Лавров и министр обороны Сергей Шойгу попали под ограничения еще в феврале.



Активы российских чиновников и олигархов начали конфисковывать после вторжения России в Украину. В результате властям Евросоюза удалось арестовать порядка десятка дорогостоящих яхт.



В рамках санкций в Европе были задержаны яхты Андрея Мельниченко, Алишера Усманова, Алексея Мордашова, Дмитрия Пумпянского, Геннадия Тимченко, Алексея Кузьмичева, Александра Михеева, падчерицы Сергея Чемезова. Яхта «Амадея» российского олигарха, экс-сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова была арестована на Фиджи 14 апреля.



Миллиардеры из РФ боятся потерять свои роскошные судна и прячут их в портах не присоединившихся к санкциям государств. Только на Мальдивах были обнаружены пять суперяхт. Владельцы трех известны точно: это основатель алюминиевого гиганта «Русал» Олег Дерипаска, соучредитель сталелитейной компании «Евраз» Александр Абрамов, а также один из богатейших людей России — Владимир Потанин.



Также в ЕС начали изымать недвижимость, связанную с российскими предпринимателями. Так, Италия арестовала виллы бизнесмена Усманова и телеведущего Владимира Соловьева. А в Тоскане была конфискована вилла бывшего депутата Госдумы Олега Савченко. Виллу бизнесмена Романа Абрамовича арестовали на Лазурном берегу.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



