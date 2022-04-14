

Власти Украины: обстрелы в России - провокации для нагнетания "антиукраинской истерии"

14.04.2022 21:37





Обстрелы в Курской и Брянской областях, в которых российские власти обвинили украинских военных, - провокации для "нагнетания антиукраинской истерии", заявили в Центре противодействию дезинформации при СНБО Украины.



В заявлении центра в "Фейсбуке" говорится о "намерении врага" совершить серию террористических актов на российской приграничной территории для консолидации россиян против украинцев.



В четверг ФСБ заявила, что с украинской стороны был обстрелян погранпункт "Новые Юрковичи" в Брянской области. После этого губернатор региона сообщил об обстреле населенного пункта Климово - примерно в 20 км от российско-украинской границы.



Украинские власти категорически отрицали, что они причастны к любым военным действиям на российской территории. В среду министерство обороны России заявило, что в случае если Украина будет бить по российской территории, армия РФ может нанести удары по украинским "центрам принятия решений", в том числе в Киеве.



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