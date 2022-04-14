|
|
|
Власти Украины: обстрелы в России - провокации для нагнетания "антиукраинской истерии"
14.04.2022 21:37
Обстрелы в Курской и Брянской областях, в которых российские власти обвинили украинских военных, - провокации для "нагнетания антиукраинской истерии", заявили в Центре противодействию дезинформации при СНБО Украины.
В заявлении центра в "Фейсбуке" говорится о "намерении врага" совершить серию террористических актов на российской приграничной территории для консолидации россиян против украинцев.
В четверг ФСБ заявила, что с украинской стороны был обстрелян погранпункт "Новые Юрковичи" в Брянской области. После этого губернатор региона сообщил об обстреле населенного пункта Климово - примерно в 20 км от российско-украинской границы.
Украинские власти категорически отрицали, что они причастны к любым военным действиям на российской территории. В среду министерство обороны России заявило, что в случае если Украина будет бить по российской территории, армия РФ может нанести удары по украинским "центрам принятия решений", в том числе в Киеве.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна