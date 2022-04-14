

Оппозиция обращается письмом к Оливеру Вархей

14.04.2022 22:47





Часть парламентской оппозиции обращается с официальным письмом к еврокомиссару по вопросам политики соседства и расширения Оливеру Вархей.



Основное содержание письма связано с вопросами интеграции Грузии в Евросоюз и заполнения присланного опросника.



«Прежде всего, хотим поблагодарить вас за ваш личный вклад в быстрое предоставление Евросоюзом соответствующего опросника в ответ на заявку Грузии на членство в ЕС, поданную в прошлом месяце от имени нашей страны. Крайне обнадеживает, что ЕС продемонстрировал политическую волю в вопросе ускорения процедуры соответствующего рассмотрения для Украины, Грузии и Молдовы. Несмотря на наши многочисленные разногласия с правящей партией «Грузинская мечта», учитывая, что вступление в ЕС является историческим выбором грузинского народа, мы, представители оппозиционных партий и независимые депутаты, решительно поддерживаем членство Грузии в ЕС.



В этой конкретной коммуникации мы не будем заострять ваше внимание на всем тех нерешенных вопросах, которые стоят в нашей стране с точки зрения демократии, верховенства закона и уважения фундаментальных прав. Мы неоднократно обращались с этими тревогами и к вам, и к институтам ЕС. Однако ясно, что без существенных реформ прогресс Грузии на сложном пути членства в ЕС будет трудным.



С учетом этого, а также для усиления парламентского надзора за процессом подготовки ответа на опросник ЕС соответствующими органами исполнительной власти, мы обратились к правительству с просьбой предоставить опросник общественности с учетом интересов народа, парламентской оппозиции и заинтересованных НПО. До сих пор правительство избегает делать это, утверждая, что для обнародования опросника ему необходима авторизация ЕС.



Мы понимаем, что после информирования ЕС принимающая сторона, то есть правительство Грузии имеет дискрецию сделать опросник ЕС доступным публично. Мы просим вашей помощи в содействии соответствующему процессу с грузинскими властями. Если какое-либо процедурное правило ЕС мешает правительству сделать это, мы также будем признательны, если будем проинформированы об этом», - говорится в письме.



Письмо подписали: Армаз Ахвледиани, независимый депутат; Теона Акубардия, «Стратегия Агмашенебели»; Анна Бучукури, депутат,«За Грузию»; Хатия Деканоидзе - депутат, «Единое национальное движение»; Тамар Кордзая, независимый депутат; Анна Нацвлишвили, депутат, «Лело для Грузии»; Саломе Самадашвили, депутат, «Лело для Грузии»; Хатуна Самнидзе, депутат, Республиканская партия.









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