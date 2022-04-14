

Президент Грузии сделала заявление в связи с Днем родного языка

14.04.2022 22:54





День государственного языка относится к числу важнейших дат, благодаря которым Грузии удалось сохранить собственную идентичность, сохранить и укрепить свою государственность и таким образом дожить до сегодняшнего дня, – заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на мероприятии, посвященном Дню родного языка во Дворце Орбелиани.



«Можно сказать, что с 14 апреля 1978 года начинается наше шествие от советской оккупации к свободе и независимости. Защита и неуступка статуса государственного языка в Конституции, которая породила национальное движение, приравнивается к другим историческим датам и победам – восстановлению автокефалии церкви в 1917 году, принятию Акта о независимости 1918 и 1991 годов. Наше государство до сих пор стоит на этих победах. Россия 221 год пыталась лишить Грузию государственного языка и независимости, но, несмотря на неравную борьбу с русификацией, Грузии удалось сохранить свое 16-вековое литературное наследие, сохранить три грузинских алфавита и в то же время модернизировать грузинский язык», — заявила президент Грузии.



По словам Саломе Зурабишвили, сегодня Россия продолжает войну против грузинской культуры в Абхазии.



«В результате российского оккупационного режима в Абхазии в равной степени ограничены как абхазский, так и грузинский языки. Из года в год число говорящих на абхазском языке уменьшается. Грузинам, проживающим в Гали и близлежащих селах, запрещено получать школьное образование на грузинском языке», — заявила президент Грузии.



По словам Саломе Зурабишвили, результатом двухсотлетней политики русификации является то, что большинство языков кавказского семейства находятся под угрозой исчезновения. По ее словам, сегодня и Украина борется за свой собственный язык.



«Сегодня, в самых суровых условиях, Украина борется за спасение своей земли и государства, борется за свой собственный язык. Мы поддерживаем их и знаем, что с таким упорством они могут сделать невозможное. Мы посвящаем этот день им», — заявила Саломе Зурабишвили.



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