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В Грузии планируют перейти к частичному импортозамещению пшеницы
14.04.2022 23:20
В Грузии планируют перейти к частичному импортозамещению пшеницы. Об этом сегодня выступая в Парламенте Грузии заявил министр сельского хозяйства Отар Шамугия. Он отметил, что в нынешних условиях максимально важно способствовать развитию местного производства. По его расчетам, через несколько лет страна сможет увеличить показатель самообеспечения пшеницей с 15% до 50%.
«Мы ведем фактически ежедневную коммуникацию с импортерами и ведем полный мониторинг процесса, на основании чего я могу сказать, что на данном этапе у нас нет перебоев в плане поставок продовольствия. В случае необходимости мы готовы помочь бизнесу найти пути доступа к альтернативным рынкам.
Однако, существующее положение показало, что следует делать больше в направлении самообеспечения продуктами первой необходимости. Именно поэтому мы активно работаем над разработкой необходимых мер для роста производства пшеницы.
Очень скоро вместе с представителями сектора и при участии ученых представим программу, которая стимулирует значительный рост производства пшеницы. Думаем, что через несколько лет сможем увеличить показатель самообеспечения пшеницей с 15% до 50%», — заявил министр.
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