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Гарибашвили поздравляет еврейский народ с празднованием Песаха
15.04.2022 10:52
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили поздравляет еврейский народ с празднованием Песаха.
В заявлении главы правительства отмечается, что библейский праздник физического и духовного освобождения евреев от рабства Господом является символическим и важным для всех, для кого свобода является высшей ценностью.
«Для всех нас очень ценна дружба между еврейским и грузинским народами, которая измеряется тысячелетиями. Вместе с нашими согражданами я присоединяюсь к вашему торжественному настроению и миру, счастью и благополучию с Вами и вашими семьями», — заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
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