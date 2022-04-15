

Гарибашвили поздравляет еврейский народ с празднованием Песаха

15.04.2022 10:52





Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили поздравляет еврейский народ с празднованием Песаха.



В заявлении главы правительства отмечается, что библейский праздник физического и духовного освобождения евреев от рабства Господом является символическим и важным для всех, для кого свобода является высшей ценностью.



«Для всех нас очень ценна дружба между еврейским и грузинским народами, которая измеряется тысячелетиями. Вместе с нашими согражданами я присоединяюсь к вашему торжественному настроению и миру, счастью и благополучию с Вами и вашими семьями», — заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.





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