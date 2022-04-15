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Парламент Молдовы поддержал запрет использования георгиевской ленты, а также символов Z и V
15.04.2022 10:54
Молдавский парламент законодательно запретил георгиевскую ленту. Новый закон должна подписать президент Молдовы Майя Санду.
Соответствующие изменения будут внесены в Уголовный кодекс Молдовы. В частности, в условиях продолжающейся войны, в Украине запретят как Георгиевскую ленту, так и знаки Z и V. После вступления закона в силу, производство, продажа, распространение, а также использование этих символов будет запрещено.
Нарушителям закона придется заплатить штраф от 226 до 452 евро, а также выполнить общественные работы на срок от 30 до 60 часов.
Законопроект поддержали 53 депутата, всего в молдавском парламенте 101 депутат. Один воздержался.
Перед голосованием «Коммунистическая партия Молдовы» покинула зал в знак протеста. Члены «Социалистической партии» на заседании не присутствовали.
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